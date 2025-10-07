Шумные ливневки: акимат Актау пообещал взять ситуацию под свой контроль

В администрации города отреагировали на жалобы жителей о шумных ливнестоках на дорогах областного центра. Ситуацию пообещали исправить, передает Lada.kz.
Подрядной организации от акимата было вынесено предупреждение.
В ближайшее время система водоотведения будет приведена в надлежащее состояние. Ход работ находится на контроле акимата города, - пообещали в городкой администрации.
Как уточнили в акимате, в Актау проводят средний и капитальный ремонт 43-х из 83-х водоотводных систем города. В том числе планируется строительство новых конструкций в десяти локациях.
Напомним, гремящая ливневка, расположенная на центральной дороге, лишила покоя жителей 7 и 8 микрорайонов. На аналогичную проблему ранее жаловались и жители 4 микрорайона.
Комментарии1 комментарий(ев)