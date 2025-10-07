18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
545.67
636.41
6.57
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
07.10.2025, 12:48

Шумные ливневки: акимат Актау пообещал взять ситуацию под свой контроль

Общество 0 737 Ольга Максимова

В администрации города отреагировали на жалобы жителей о шумных ливнестоках на дорогах областного центра. Ситуацию пообещали исправить, передает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz
Фото из архива Lada.kz

Подрядной организации от акимата было вынесено предупреждение.  

В ближайшее время система водоотведения будет приведена в надлежащее состояние. Ход работ находится на контроле акимата города, - пообещали в городкой администрации.

Как уточнили в акимате, в Актау проводят средний и капитальный ремонт 43-х из 83-х водоотводных систем города. В том числе планируется строительство новых конструкций в десяти локациях.

Напомним, гремящая ливневка, расположенная на центральной дороге, лишила покоя жителей 7 и 8 микрорайонов. На аналогичную проблему ранее жаловались и жители 4 микрорайона.  

1
3
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"находится на контроле акимата города"-----Ничего они на контроле не держат! Даже не на все жалобы реагируют! Уже месяц прошу чтобы подрядная компания, которая делала ливнесток у Акимата (повторяю---у АКИМАТА) убрали после своей работы булыжники, камни и песок, который они вывалили в сквере возле остановки "Казахтелеком". Целая груда камней!
07.10.2025, 10:16
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?