Шумные ливневки: акимат Актау пообещал взять ситуацию под свой контроль

Қазақ тіліне аудару

В администрации города отреагировали на жалобы жителей о шумных ливнестоках на дорогах областного центра. Ситуацию пообещали исправить, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Подрядной организации от акимата было вынесено предупреждение.

В ближайшее время система водоотведения будет приведена в надлежащее состояние. Ход работ находится на контроле акимата города, - пообещали в городкой администрации.

Как уточнили в акимате, в Актау проводят средний и капитальный ремонт 43-х из 83-х водоотводных систем города. В том числе планируется строительство новых конструкций в десяти локациях.

Напомним, гремящая ливневка, расположенная на центральной дороге, лишила покоя жителей 7 и 8 микрорайонов. На аналогичную проблему ранее жаловались и жители 4 микрорайона.