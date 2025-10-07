За несанкционированный выброс мусора оштрафовали жителя Бейнеу

Қазақ тіліне аудару

Мужчина сгружал отходы из грузового автомобиля в контейнер, предназначенный для сбора бытовых отходов населения, передает Lada.kz .

Фото: скриншот из видео

Инцидент произошел 29 сентября. Очевидцы запечатлели, как сельский житель выбрасывает мусор из грузовой «ГАЗели» в контейнер для сбора ТБО.

Как сообщили в Бейнеуском районном отделении полиции 6 октября, данное действие является нарушением правил благоустройства городов и населённых пунктов.

В отношении водителя составили протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК. Санкция предусматривает предупреждение или штраф на физических лиц в размере 20 (78 640 тенге), на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере 30 (117 960 тенге), на субъектов среднего предпринимательства – в размере 40 (157 280 тенге), на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП (393 200 тенге).

