В Актау временно перекроют участок городской автодороги

Для проведения ремонта ливневых водостоков дорога между 7 и 9 микрорайонами будет перекрыта на сутки, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото автора

Как сообщили в Актауском городском акимате, на участке между 7 и 9 микрорайонами будут проводиться средний и капитальный ремонты ливнестоков. Поэтому дорога в данном месте временно закрывается для проезда автотранспорта.

Работа будет вестись с 15:00 часов 7 октября до 15:00 часов 8 октября. Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау просит жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщили в акимате.

Напомним, гремящая ливневка, расположенная на центральной дороге, лишила покоя жителей 7 и 8 микрорайонов.