В Актау начали подавать тепло в социальные объекты

Заместитель акима Актау Бауыржан Есенов посетил ряд социальных объектов, в которые начали подавать отопление, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

Чиновник проверил работу тепловых узлов в школе №3 имени Рамазана Кабылова, школе №2, школе №5 имени Нуртаса Ондасынова и школе-лицее №7 имени Н. Марабаева.

В ходе проверки были изучены состояние систем отопления и котельных, готовность внутренних сетей, а также результаты гидравлических испытаний.

Установлено, что все необходимые работы по подготовке к отопительному сезону выполнены в полном объёме.

Бауыржан Есенов заверил, что в школах и детских садах будет строго соблюдаться температурный режим, чтобы дети не замерзали.

Напомним, в соответствии с решением акимата Актау подача тепла в социальные объекты началась 7 октября. Обеспечение отоплением жилых домов планируется начать с 10 октября.