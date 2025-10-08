Хотите задать вопрос акиму Актау? Градоначальник приходит к жителям

Қазақ тіліне аудару

По сообщению городской администрации, аким Актау Абилкаир Байпаков проведет встречу с жителями 12, 13, 16 и 17 микрорайонов, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы городского акимата

Мероприятие пройдет сегодня, 8 октября, в 17:00, перед домом №90 в 16 микрорайоне.

На встрече также будут присутствовать председатель городского общественного совета, депутаты городского маслихата, заместители акима и руководители городских управлений и отделов.

Жители смогут задать вопросы и высказать предложения, касающиеся благоустройства, инфраструктуры и других актуальных проблем микрорайонов.

