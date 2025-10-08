20 лет ожидания: в Актау просят обновить детскую площадку

Қазақ тіліне аудару

Жители 3 микрорайона пожаловались на состояние детской площадки возле дома № 146А, которая не ремонтировалась более 20 лет. Комментарий предоставили в городской администрации, сообщает Lada.kz .

По словам жителей 3 микрорайона, площадка находится в аварийном состоянии и представляет опасность для детей. Уже не раз были падения и травмы.

Безопасная и современная площадка важна для всех семей с детьми, - обратились жители.

В городском акимате пояснили, что в этом году в Актау планируется установка 80 новых детских игровых и 50 спортивных площадок. Работы уже начаты.

Согласно утверждённому графику, в 3 микрорайоне будут обновлены детские площадки во дворах домов №№ 113, 152 и 156, а также футбольное поле во дворах домов №14 и №113, - сообщили в пресс-службе акимата.

