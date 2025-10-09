18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
08.10.2025, 19:38

Электронный браслет - это вам не цацка! В Мангистау 11 осужденных нарушили условия исполнения наказания

Общество 0 1 125 Сергей Кораблев

По данным службы пробации Департамента уголовно-исполнительной системы Мангистауской области, 11 осужденных, находившихся под электронным надзором, направлены в исправительные учреждения за нарушение условий пробации, сообщает Lada.kz.

Фото службы пробации Департамента уголовно-исполнительной системы Мангистауской области
Фото службы пробации Департамента уголовно-исполнительной системы Мангистауской области

Служба пробации Департамента уголовно-исполнительной системы Мангистауской области подвела итоги работы за девять месяцев 2025 года. Главная цель ведомства - помочь осужденным вернуться в общество и предотвратить повторные правонарушения.

В регионе на учете службы пробации состоят 852 человека, а всего с начала года через нее прошли 1764 осужденных. Из них 291 привлечен к общественным работам, 1138 отбывают наказание в виде ограничения свободы, 104 - условно осужденные.

Для повышения эффективности контроля применяются электронные браслеты. С их помощью инспекторы круглосуточно отслеживают местонахождение лиц, состоящих на учете.

В результате проверок выявлено 49 нарушений порядка отбывания наказания. По итогам работы суда 101 человек направлен в учреждения уголовно-исполнительной системы, в том числе 11 носивших электронные браслеты.

Параллельно служба пробации продолжает оказывать социальную и психологическую поддержку. С начала года через мобильное приложение FSM Social обработано 258 сигналов: 87 осужденных трудоустроены, 56 получили медицинскую помощь, 96 - материальную поддержку.

Один из подопечных, житель Тупкараганского района, устроился уборщиком в ТОО «Түпқараған су жүйесі», сделав первый шаг к новой жизни. Кроме того, совместно с прокуратурой, благотворительным фондом «Мы люди - мы вместе» и центрами поддержки семьи служба пробации помогла малообеспеченным семьям продуктами, одеждой, игрушками и школьными принадлежностями.

В рамках амнистии, приуроченной к 30-летию Конституции, суды освободили 120 человек, а наказание 327 осужденных было сокращено.

Наша задача - не только контролировать, но и дать шанс начать всё заново. Каждый второй шанс - это новая жизнь, - отметил начальник отдела по руководству службой пробации ДУИС региона, майор юстиции Берик Бабаев.

Напомним, ранее в фотоистории Lada.kz корреспондент показал будни тех, кто исправляется на глазах у всех.

