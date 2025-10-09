18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
09.10.2025, 10:49

Десять дней в Каспийском море: как казахстанские моряки проходили испытание на выносливость

Общество

В акватории Каспийского моря завершился плановый сбор-поход кораблей Военно-морских сил Казахстана, передает Lada.kz по информации Министерства обороны Республики Казахстан.

фото Министерства обороны РК
фото Министерства обороны РК

Учения проходили на расстоянии около 80 морских миль от берега — порядка 150 километров. Для экипажей это стало серьезной проверкой профессиональной выучки, выносливости и слаженности действий.

В ходе трех этапов военнослужащие отрабатывали ключевые задачи: принятие решений в условиях, максимально приближенных к боевым, взаимодействие между кораблями и оценку готовности личного состава действовать вдали от берега.

Заместитель главнокомандующего ВМС по боевой подготовке капитан 1 ранга Данияр Хайрушев отметил высокий уровень профессионализма моряков. По его словам, несмотря на сложные погодные условия, экипажи успешно справились с задачами по управлению кораблями, навигации, использованию средств связи и вооружения.

Особое впечатление поход произвел на матроса Турара Омиржанова из Уральска. До службы в армии он никогда не видел море, а участие в сборах стало для него настоящим испытанием и источником гордости за службу в рядах Военно-морских сил.

Во время учений моряки отрабатывали эксплуатацию техники, стрельбу, маневры и взаимодействие между кораблями. Полученные знания и опыт станут основой для дальнейшего повышения боевой подготовки личного состава.

Как сообщили в Минобороны, в ближайшее время планируется расширение масштабов учений с привлечением дополнительных подразделений, отработка новых тактических сценариев и внедрение современных методов обучения.

Мероприятия направлены на укрепление боевого потенциала Военно-морских сил Казахстана и обеспечение их готовности к выполнению задач любой сложности.

