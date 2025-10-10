18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
10.10.2025, 12:15

КТЖ временно приостановило экспорт зерна через порт Актау

Общество 0 1 637 Ольга Максимова

АО «НК «Қазақстан темір жолы»» временно ограничило прием экспортных зерновых грузов, направляемых в порт Актау, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»»
Фото: АО «НК «Қазақстан темір жолы»»

Как сообщили в КТЖ, мера носит технологический характер и связана с накоплением вагонов с зерном из-за неритмичного захода судов.

В сентябре в порт прибыло 14 судов общей грузоподъёмностью около 50 тысяч тонн, что привело к образованию скопления порядка 700 гружёных вагонов на терминалах и подходах. Ограничения введены для предотвращения простоев подвижного состава и перегрузки инфраструктуры. После стабилизации графика судозаходов приём зерновых грузов будет возобновлён в полном объёме.

Кроме того, наблюдается снижение приёма зерновых грузов на сопредельной территории восточного направления (КНР). Это связано с увеличением сроков досмотра зерновых грузов фитосанитарными и карантинными органами КНР с пяти до 10 суток в праздничный период. Данная ситуация оказала негативное влияние на эксплуатационную обстановку на инфраструктуре казахстанской стороны. Железнодорожная сеть КТЖ работает в штатном режиме и готова к перевозке подтверждённых объёмов, - сказано в сообщении компании.

За маркетинговый сезон 2024-2025 годов (сентябрь-август) объём перевозок зерна в направлении Ирана через порт Актау увеличился в 10 раз и составил 1,27 миллиона тонн.

Поставки на внутренний рынок и по социально значимым направлениям осуществляются без ограничений.

Напомним, ранее Мангистауская область и крупнейший морпорт Румынии подписали меморандум о сотрудничестве. Подробнее по ссылке.

дорожник
дорожник
На фото АК Бидай Терминал
10.10.2025, 09:00
