После жалоб населения в Актау начали ремонтировать ливневки

Фото автора

В Актау переделывают системы водоотведения, то есть, ливневки. Так, система между 9 и 10 микрорайонами претерпела существенные изменения.

Как добавили в Актауском городском акимате, работы по обновлению системы водоотведения ведутся на автомобильных дорогах между 7, 8, 9 и 10 микрорайонами.

Напомним, на ремонт ливневых канализаций из городского бюджета выделили 267 миллионов тенге. В результате открытого конкурса победило ТОО «Меруерт LTD». Общая сумма договора составила 213,5 миллиона тенге, а фактическая – 65,1 миллиона тенге. На эти средства должны были отремонтировать 43 из 83-х ливневых стока на автодорогах областного центра. В десяти точках хотят установить новые системы водоотведения.

Спустя некоторое время от населения на ливневки начали поступать жалобы. Сначала на грохот от движения транспорта по стокам пожаловались жители 4 микрорайона. Жители 7 микрорайона сообщили, что ночью ощущают себя так, будто под окном по рельсам несется товарный поезд. Аналогичная проблема была выявлена между 9 и 10 микрорайонами. Это означает, что система водоотведения на автодорогах города оставляет желать лучшего.