Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
10.10.2025, 20:10

После жалоб населения в Актау начали ремонтировать ливневки

Общество

После жалоб жителей в областном центре переделывают ливневые стоки, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

В Актау переделывают системы водоотведения, то есть, ливневки. Так, система между 9 и 10 микрорайонами претерпела существенные изменения.

Как добавили в Актауском городском акимате, работы по обновлению системы водоотведения ведутся на автомобильных дорогах между 7, 8, 9 и 10 микрорайонами.

Напомним, на ремонт ливневых канализаций из городского бюджета выделили 267 миллионов тенге. В результате открытого конкурса победило ТОО «Меруерт LTD». Общая сумма договора составила 213,5 миллиона тенге, а фактическая – 65,1 миллиона тенге. На эти средства должны были отремонтировать 43 из 83-х ливневых стока на автодорогах областного центра. В десяти точках хотят установить новые системы водоотведения.

Спустя некоторое время от населения на ливневки начали поступать жалобы. Сначала на грохот от движения транспорта по стокам пожаловались жители 4 микрорайона. Жители 7 микрорайона сообщили, что ночью ощущают себя так, будто под окном по рельсам несется товарный поезд. Аналогичная проблема была выявлена между 9 и 10 микрорайонами. Это означает, что система водоотведения на автодорогах города оставляет желать лучшего.

Комментарии

4 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"В Актау переделывают системы водоотведения"----Понабрали "специалистов", которые ничего не умеют делать! Лишь бы денег из бюджета хапнуть побольше, выиграть тендер, а там уже тяп-ляп... Впрочем, у нас во всех сферах так! Был в Татарстане: там совершенно другая система укладки асфальта! Делается всё с уклоном под 2-3 градуса от середины дороги в края, чтобы вода не стояла на дороге. А ВДОЛЬ (не поперёк как наши рукожопые делают) дорог ливнестоки с "ловушками" для мусора (которые систематически очищаются). Ну ничего сложного!
11.10.2025, 07:07
Argallo
Argallo
Ну что за идиоты опять... Эти специалисты хотя бы первый класс закончили? Они знают как течет вода? Если раньше слив был по всей ширине дороги, то теперь там только несколько отверстий и чтобы туда сливалась вода должен быть слив в них! 2\3 воды будет просто мимо них уходить вниз города и возле вечного огня будет болото!
11.10.2025, 06:38
fox1167
fox1167
kolu411: "Почему с первого раза нормально сделать нельзя?"-------Народ может с уверенностью ответить: потому что если сделать сразу и качественно то это перестанет приносить денег в дальнейшем!
11.10.2025, 04:36
kolu411
kolu411
А почему ливневой сток выше уровнем чем дорожное полотно? На уровень денег не хватило? Хотя и не вооруженным глазом видно. Когда закончится этот бардак? Кто принимать работу будет и отвечать за это? Почему с первого раза нормально сделать нельзя? Сделайте проект на бумаге и выложите на сайте а народ подскажет если у самих специалистов нет!
10.10.2025, 15:44
