Строительство мечети в Актау планируют завершить к будущему лету

Қазақ тіліне аудару

В Актау продолжается строительство новой мечети, которое уже близко к завершению. Как рассказали организаторы проекта, основные строительные этапы выполнены, установлен купол и завершена гидроизоляция здания, сообщает Lada.kz .

Фото предоставили организаторы строительства мечети

Внутри продолжаются штукатурные и инженерные работы: устанавливаются теплые полы и сантехника, проводится электроснабжение, интернет, видеонаблюдение. Снаружи уже начата отделка фасада. Если все пойдет по плану, отмечают организаторы, завершить строительство вместе с благоустройством планируется к лету следующего года.

Основную часть средств удалось собрать благодаря поддержке горожан, предпринимателей и меценатов.

Поддержка людей позволила продвинуть строительство до нынешнего этапа. Оставшиеся расходы планируем закрыть совместными усилиями, - добавили инициаторы строительства мечети.

Напомним, в начале этого года строительство мечети обсуждали местные жители.

За ходом строительства мечети можно наблюдать на официальном аккаунте в Instagram.