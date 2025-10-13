«КазМунайГаз» приступил к бурению новой скважины в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

КМГ начал поисковое бурение на участке «Озен Северный» в Мангистау. Это первый этап масштабного проекта по изучению нефтегазового потенциала региона, порученного Главой государства, сообщает Lada.kz .

Фото «КазМунайГаз»

В рамках исполнения поручений Главы государства, данных в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область в апреле 2025 года, АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) приступило к бурению первой поисковой скважины на участке «Озен Северный».

КМГ получил контракт на недропользование по сложному проекту в Мангистауском регионе в июне текущего года. Минимальная рабочая программа по контракту включает бурение двух поисковых скважин глубиной 2000 и 1650 метров.

Оператором по проекту является ТОО «KMG Barlau». Ранее дочерняя компания КМГ в рамках геологического изучения недр (ГИН) выполнила сейсморазведочные работы 3D по проекту Озен Северный в полнократном объеме 400 квадратных километров.

Первая поисковая скважина станет ключевым этапом в реализации проекта, результаты которого позволят уточнить геологическое строение и подтвердить перспективы нефтегазоносности участка.

Следует отметить, что КМГ активно ведет геологоразведочные работы собственными силами. Ранее компания пробурила первую глубокую поисковую скважину по участку Тургай Палеозой (5585 метров) в Кызылординской области, а также завершила бурение на участке Каражар в Актюбинской области.

Стратегия компании по новым геологоразведочным проектам направлена на пополнение ресурсной базы страны, стимулирование социально-экономического развития регионов, а также продвижение отечественной нефтегазовой отрасли.

Кроме того, КМГ развивает в Казахстане геологоразведку с привлечением мировых инвесторов.

В целом, КазМунайГаз в настоящее время ведет полномасштабные геологоразведочные исследования в Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Кызылординской областях. Основу для продвижения этого направления деятельности обеспечили проведенные КМГ региональные исследования, цифровое бассейновое моделирование, выделение перспективных разведочных участков и успешные предварительные сейсмические работы в рамках геологического изучения недр.