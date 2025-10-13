18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
13.10.2025, 11:11

«КазМунайГаз» приступил к бурению новой скважины в Мангистау

Общество 0 1 809 Сергей Кораблев

КМГ начал поисковое бурение на участке «Озен Северный» в Мангистау. Это первый этап масштабного проекта по изучению нефтегазового потенциала региона, порученного Главой государства, сообщает Lada.kz.

Фото «КазМунайГаз»
Фото «КазМунайГаз»

В рамках исполнения поручений Главы государства, данных в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область в апреле 2025 года, АО НК «КазМунайГаз» (КМГ) приступило к бурению первой поисковой скважины на участке «Озен Северный».

КМГ получил контракт на недропользование по сложному проекту в Мангистауском регионе в июне текущего года. Минимальная рабочая программа по контракту включает бурение двух поисковых скважин глубиной 2000 и 1650 метров.

Оператором по проекту является ТОО «KMG Barlau». Ранее дочерняя компания КМГ в рамках геологического изучения недр (ГИН) выполнила  сейсморазведочные работы 3D по проекту Озен Северный в полнократном объеме 400 квадратных километров.

Первая поисковая скважина станет ключевым этапом в реализации проекта, результаты которого позволят уточнить геологическое строение и подтвердить перспективы нефтегазоносности участка.

Следует отметить, что КМГ активно ведет геологоразведочные работы собственными силами. Ранее компания пробурила первую глубокую поисковую скважину по участку Тургай Палеозой (5585 метров) в Кызылординской области, а также завершила бурение на участке Каражар в Актюбинской области.

Стратегия компании по новым геологоразведочным проектам направлена на пополнение ресурсной базы страны, стимулирование социально-экономического развития регионов, а также продвижение отечественной нефтегазовой отрасли.

Кроме того, КМГ развивает в Казахстане геологоразведку с привлечением мировых инвесторов.

В целом, КазМунайГаз в настоящее время ведет полномасштабные геологоразведочные исследования в Мангистауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Кызылординской областях. Основу для продвижения этого направления деятельности обеспечили проведенные КМГ региональные исследования, цифровое бассейновое моделирование, выделение перспективных разведочных участков и успешные предварительные сейсмические работы в рамках геологического изучения недр.

1
8
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

2 комментарий(ев)
Raiders
Raiders
Ранее компания пробурила первую глубокую поисковую скважину по участку Тургай Палеозой (5585 метров) в Кызылординской области. И,что деньги потратили зря или нашли что-то? Cтатья ни о чём!!! Бла-бла-бла...
13.10.2025, 18:20
дорожник
дорожник
Такое рядовое событие при совке никто бы и не заметил. А сейчас это достижение
13.10.2025, 09:35
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?