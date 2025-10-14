Актау временно погрузится в темноту: где отключат электричество?

По информации ГКП «АУЭС», в ночь с 13 на 14 октября часть микрорайонов временно останется без электричества, передает Lada.kz.
Отключение связано с проведением плановых ремонтных работ АО «МРЭК» по замене старого оборудования на новое.
Электроснабжение будет приостановлено с 00:00 до 05:00 в 13, 14, 15, 17, 19, 26, 27, 28, 29 и 29а микрорайонах.
В ГКП «АУЭС» уточнили, что отключения будут частичными - энергетики предоставили список домов и объектов, попадающих под плановые работы. В перечне указаны обозначения подстанций, например ТП15-10, что соответствует 15 микрорайону. Рядом с подстанцией перечислены дома, где временно не будет электричества.
Работы направлены на повышение надежности электроснабжения и обновление инфраструктуры города.
