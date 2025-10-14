Зачем в Актау демонтировали футбольную площадку в 12 микрорайоне

Қазақ тіліне аудару

Жители 12 микрорайона обеспокоены судьбой футбольной площадки, располагавшейся перед домом №35. Ее демонтировали в этом году, а территорию оставили без благоустройства. Люди опасаются, что на этом месте начнется стройка, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 12 микрорайона

По словам горожан, на месте, где раньше играли дети, теперь пустырь, и люди боятся, что здесь начнется стройка.

Зачем убрали площадку? Здесь всегда играли наши дети. Теперь все разбросано и опасно - малыши бегают, могут упасть и травмироваться, - возмущаются жители.

В акимате города опровергли слухи о возможной застройке территории.

Там пояснили, что подрядная организация провела там плановый демонтаж старого футбольного поля.

По указанному адресу будет установлена новая современная спортивная площадка. Работы планируется завершить до конца текущего года, - сообщили в городском отделе ЖКХ.

Напомним, ранее власти объяснили, зачем в ряде микрорайонов идет демонтаж детских, спортивных площадок.