Жителей Актау приглашают пройти бесплатный курс экстренной помощи

Иллюстративное фото Depositphotos

Волонтёрская группа «ТакМед-Актау» этнокультурного объединения «Русское землячество» Ассамблеи народа Казахстана и ОО «Волонтёрское движение «Lider.kz»» организовали бесплатный курс по обучению навыкам оказания первой само- и взаимопомощи. Пройти его может любой желающий.

Прохождение курсов экстренной помощи – это важный навык, который может спасти жизнь. На нашем курсе вы научитесь оказывать самопомощь и взаимопомощь при различных травмах, ранениях и неотложных состояниях. Мы уверены, что наши опыт и знания помогут вам освоить необходимые навыки, которые вы сможете применить в реальной жизни, например, оказать помощь пострадавшим до приезда медиков. Эти знания пригодятся каждому – дома, на работе и на улице, - поясняют организаторы.

Занятия будут проводить по воскресеньям с 12:00 до 16:00 часов в конференц-зале областного молодёжного ресурсного центра «Жастар» (бывшее здание «Арман» в 6 микрорайоне). Первое состоится 19 октября. Курс рассчитан на семь тематических занятий и завершается экзаменационной практикой в полевых условиях для закрепления полученных знаний и навыков, преподавателями будут инструкторы-волонтёры, прошедшие обучение и сдавшие инструкторский экзамен.

Все вопросы и запись на курс по номеру WhatsApp: +7 (701) 905-84-28 (Александр). В сообщении для регистрации участника указывать ФИО, возраст и контактный номер WhatsApp.