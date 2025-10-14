Цифровой мост через Каспий: Казахстан предлагает Азербайджану технологический альянс

Қазақ тіліне аудару

Казахстан готов сотрудничать с Азербайджаном в сфере атомной энергетики и цифровых технологий. Об этом заявил министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев, передает Lada.kz со ссылкой на media.az .

Иллюстративное фото с сайта inbusiness.kz

Заявление Нурлан Сауранбаев сделал на 21-ом заседании азербайджано-казахстанской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Казахстан готов обмениваться опытом с азербайджанской стороной в сфере мирного использования атомной энергии и энергетического регулирования, - сказал он.

Глава ведомства отметил, что современная экономика немыслима без цифровых решений, поэтому проект волоконно-оптической линии по дну Каспийского моря усилит киберустойчивость и создаст прямой канал цифровой связи между двумя странами.

Кроме того, Казахстан выразил готовность работать с Азербайджаном над созданием центров исследований и разработок в области искусственного интеллекта, что, по словам Нурлана Сауранбаева, станет строительством цифрового моста доверия.

Напомним, в августе 2025 года стало известно, что между Актау и азербайджанским Сумгаитом начали прокладку первого подводного оптоволоконного кабеля.