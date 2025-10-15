18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
14.10.2025, 19:07

Куда уходят миллиарды: в Актау обсудили освоение бюджета на озеленение и городскую инфраструктуру

Общество Аяулым Бейсенова

В акимате Актау состоялось заседание комиссии по вопросам экономики, бюджета и жилищно-коммунальной деятельности Общественного совета города. Главными темами стали освоение бюджетных средств, выделенных на благоустройство, озеленение и освещение Актау и села Умирзак, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

В обсуждении приняли участие представители маслихата, подрядных организаций и общественных объединений.

Конкретные проекты и суммы

Одним из свежих кейсов стал проект по благоустройству набережной зоны «Солдатского пляжа». На эти цели в настоящее время подана заявка на выделение 300 миллионов тенге для проектно-сметной документации и финансирования. При поступлении средств в 2026 году начнётся реализация проекта, предусматривающего создание комфортной зоны отдыха для горожан и туристов.

Еще в 2024 году был заключен трёхлетний договор с ТОО «СМК-Атамекен» на сумму 1,16 миллиарда тенге. Подрядчик выполняет работы по благоустройству городских территорий, площадей и парков – с элементами ландшафтного дизайна, установкой скамеек, фонтанов, спортивных площадок и зелёных насаждений. На сегодняшний день освоено более 604 миллионов тенге.

Также продолжается обновление пешеходных дорожек в микрорайонах 4А, 5, 12, 13, 32 и 32Б. Здесь монтируются опоры освещения, лавочки и урны.

Работы по освещению города ведутся по трёхлетнему контракту (2024-2026 гг.) с компанией ТОО «West Recycling Company» на сумму 967,4 миллиона тенге. С августа 2024 года устранено 1 744 неисправности на объектах уличного освещения.

Планируется также ямочный ремонт дорог внутри микрорайонов в объёме 50 тысяч квадратных метров (подрядчик – ТОО «Меруерт ЛТД», сумма договора – 300,2 миллиона тенге, освоено – 226,8 миллиона тенге).

Очистка города и санитарные работы

Значительное внимание уделяется вопросам чистоты и санитарного состояния города.

Было отмечено, что с весны прошлого года по инициативе Президента Казахстана проходит экологическая акция «Чистый Казахстан». В рамках кампании в Актау были организованы двухмесячные весенние санитарные работы и городские субботники. А первый крупный субботник состоялся 15 марта.

Для улучшения системы вывоза отходов предусмотрена установка 500 оцинкованных евробаков объёмом 1,1 кубометра. Заключён договор с компанией «Град Азия» на сумму 99,5 миллиона тенге. Установку новых контейнеров планируется завершить к октябрю текущего года.

Электросети и инженерная инфраструктура

Для обеспечения стабильного энергоснабжения и сокращения аварийных отключений запланирована модернизация 15 линий электропередач общей протяжённостью 46,1 километра со степенью износа около 80%. Работы будут проводиться в два этапа, чтобы повысить надёжность электросетей в зимний период.

В ходе заседания также сообщили, что в купальный сезон подрядчик ТОО «ZamanKazService» полностью освоил 46,5 миллиона тенге, направленные на уборку и вывоз ракушек, оставшихся на берегу Каспийского моря после отступления воды.

Озеленение города

На заседании особенно подчеркнули важность озеленения города.

Озеленение Актау реализуется в рамках государственно-частного партнёрства (ГЧП) сроком на пять лет с 2022 года. Государственными партнёрами выступают управление природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области и Актауское городское управление ЖКХ, а головным институтом проекта является ТОО «Green City Aktau». Работы ведутся при участии местного ботанического сада, который помогает подбирать растения, адаптированные к местному климату.

В рамках программы был разработан дендрологический план, однако, как отмечалось на заседании, в регионе не хватает экспертов, способных качественно реализовать проект. Кроме того, для повышения эффективности предложено провести независимую проверку с привлечением специалистов.

Несмотря на большое количество проектов и запланированные суммы, общественники выразили сомнения в эффективности реализации программ. По их словам, часть проектов повторяет прежние инициативы, а видимых изменений в городе пока немного.

Это очень приоритетный вопрос, ведь зелень – это наш воздух. Мне, как жителю Актау, хочется дышать свежим воздухом. Со всех сторон в городе ощущаются неприятные запахи. Вообще, я приглашал специалиста, чтобы он профессионально объяснил ситуацию с «зелёным поясом» и показал, что на выделенную сумму можно было бы сделать в полтора, а то и в два раза больше. Сейчас поднятая сумма, по сути, не обоснована. Нужно было после каждого года проводить аудит, чтобы люди видели, насколько всё прозрачно и открыто. Нужен независимый эксперт, чтобы создать нормальную конкурентную среду – тогда и вопросов бы не возникало. Даже если работы и проводятся, пока это ничем не подтверждено, - отметил председатель экологического альянса «Байтақ болашақ» Асет Бисекенов.

По итогам заседания комиссия приняла предложения по усилению контроля, прозрачности и корректировке городских программ благоустройства.

0
23
0
Комментарии

2 комментарий(ев)
motor
motor
Толку от озеленений, деньги на ветер. Актау раньше был зеленным городом, а сейчас хотя денег выделяются гораздо больше результата нет вообще.
14.10.2025, 17:48
Банкир
Банкир
"Сейчас поднятая сумма! - вот оно - ОТНОШЕНИЕ К ОЗЕЛЕНЕНИЮ!!! Поднять, отмыть, освоить
14.10.2025, 15:14
