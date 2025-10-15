18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
538.63
622.23
6.71
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
14.10.2025, 19:44

Песня о главном: Нурдаулет Килыбай обсудит с чиновниками вопросы поставки автогаза в прямом эфире

Общество 0 1 809 Ольга Максимова

Вопрос обеспечения сжиженным нефтяным газом (СНГ) автовладельцев региона станет ключевым на совещании под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая. Жителям региона предлагают наблюдать в прямом эфире, передает Lada.kz.

Скриншот из видео
Скриншот из видео

Совещание состоится 15 октября в 10:00 часов.

Под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая в прямом эфире состоится совещание, посвящённое вопросам обеспечения региона сжиженным газом. Прямой эфир будет проходить на официальных страницах акимата Мангистауской области, - сообщает акимат.

В Мангистауской области нарастает недовольство владельцев автомобилей с ГБО ситуацией, связанной с газом на АГЗС. Чтобы заправить личный транспорт, водители выстаивают большие очереди. Газ есть не на всех заправках. Если в летние месяцы власти объясняли, что топливо увезли туристы, то с окончанием сезона это объяснение перестало быть актуальным. Также ранее в акимате заверяли, что остановка АНПЗ на плановый ремонт не отразится на поставках в регион, так как необходимый объем газа закупят в АО «СНПС-Актобемунайгаз».

Но очереди на АГЗС все-таки возникли. В акимате сообщили, что задержка случилась из-за того, что в отличие от АНПЗ, СНПС поставляет СНГ железнодорожным транспортом, что занимает больше времени.

К слову, в этот же день, 15 октября, в прямой эфир с отчетом о проделанной за девять месяцев работе выйдет глава полици Актау Айдар Касанов. Трансляция пройдет в Instagram 15 октября в 15:00 часов. Жителям предлагают присоединиться к эфиру  задавать вопросы и вносить свои предложения.

2
14
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
Базелик
Базелик
По итогам 2024 года Казахстан импортировал из России примерно 3,8 миллиарда кубометров природного газа, что является значительным увеличением по сравнению с 2023 годом, когда этот показатель составлял около 0,5 миллиарда кубометров. Этот рост объясняется дефицитом газа на внутреннем рынке Казахстана, связанным со сложностями в переработке. 22 сентября Астраханский газоперерабатывающий завод (ГПЗ), принадлежащий «Газпрому», прекратил выпуск моторного топлива из-за пожара, вызванного ударом украинского беспилотника, Завод, сможет возобновить производство лишь через несколько недель месяцев.
15.10.2025, 04:36
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?