Песня о главном: Нурдаулет Килыбай обсудит с чиновниками вопросы поставки автогаза в прямом эфире

Скриншот из видео

Совещание состоится 15 октября в 10:00 часов.

Под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая в прямом эфире состоится совещание, посвящённое вопросам обеспечения региона сжиженным газом. Прямой эфир будет проходить на официальных страницах акимата Мангистауской области, - сообщает акимат.

В Мангистауской области нарастает недовольство владельцев автомобилей с ГБО ситуацией, связанной с газом на АГЗС. Чтобы заправить личный транспорт, водители выстаивают большие очереди. Газ есть не на всех заправках. Если в летние месяцы власти объясняли, что топливо увезли туристы, то с окончанием сезона это объяснение перестало быть актуальным. Также ранее в акимате заверяли, что остановка АНПЗ на плановый ремонт не отразится на поставках в регион, так как необходимый объем газа закупят в АО «СНПС-Актобемунайгаз».

Но очереди на АГЗС все-таки возникли. В акимате сообщили, что задержка случилась из-за того, что в отличие от АНПЗ, СНПС поставляет СНГ железнодорожным транспортом, что занимает больше времени.

К слову, в этот же день, 15 октября, в прямой эфир с отчетом о проделанной за девять месяцев работе выйдет глава полици Актау Айдар Касанов. Трансляция пройдет в Instagram 15 октября в 15:00 часов. Жителям предлагают присоединиться к эфиру – задавать вопросы и вносить свои предложения.