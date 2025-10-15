В Актау в одном из микрорайонов временно отключат электроэнергию

Қазақ тіліне аудару

ГКП «АУЭС» сообщает о проведении планово-предупредительных работ 15 октября на подстанциях в 9 микрорайоне Актау, передает Lada.kz .

Фото: Lada.kz

С 09:00 до 13:00 часов специалисты будут проводить работы на подстанции ТП09-05. В это время будет ограничена подача электроэнергии в жилых домах №№ 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21.

С 13:30 до 17:30 часов мероприятия продолжатся на подстанции ТП09-06. Электроэнергии не будет в домах №22, 28, 29 и 30.

В ГКП «АУЭС» просят жителей отнестись с пониманием и заранее принять необходимые меры. Подача электроэнергии будет возобновлена сразу по завершении работ.