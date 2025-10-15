Кто может получить бесплатную прививку от гриппа в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области усилены меры по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). На сегодняшний день прививки получили 12 443 человека. Об этом на брифинге в региональном Центре общественных коммуникаций сообщила заместитель руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Гульнар Куркинбаева, передает Lada.kz .

Фото: ЦОК Мангистауской области

По словам спикера, эпидемиологический сезон по гриппу и ОРВИ в Мангистауской области начался 1 октября. В течение эпидемиологического сезона 2024-2025 годов зарегистрировано 307 112 случаев острых респираторных вирусных инфекций и гриппа. Все случаи гриппа подтверждаются методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в вирусологической лаборатории областного санитарно-эпидемиологического центра экспертиз.

На сегодняшний день по области вакцинированы 12 443 человека, среди них 365 беременных женщин, 2 630 медицинских работников, 2 390 человек с хроническими заболеваниями, 1 224 школьника, 20 воспитанников школ-интернатов, а также 5 814 человек, привитых по эпидемиологическим показаниям. Со 2 по 8 октября зарегистрировано 7 968 случаев ОРВИ, случаев гриппа не выявлено. В настоящее время продолжается подготовка к текущему эпидемиологическому сезону. В больницах, поликлиниках и учреждениях образования усилены профилактические мероприятия против гриппа и ОРВИ, - рассказала Гульнар Куркинбаева.

К предстоящему эпидемиологическому сезону закуплено 80 000 доз российской вакцины «Гриппол плюс». В медицинских организациях начата плановая вакцинация против гриппа.

Прививки делаются на добровольной основе лицам из групп повышенного риска – беременным женщинам, медицинским работникам, педагогам, военнослужащим, людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также пожилым людям старше 65 лет, - сообщила Гульнар Куркинбаева.

Напомним, вакцинация от гриппа в регионе стартовала с 15 сентября текущего года.