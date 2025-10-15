18+
15.10.2025, 16:49

Азербайджанская компания заинтересовалась участием в разработке месторождения Дунга в Мангистау

Общество 0 1 895 Наталья Вронская

Государственная нефтяная компания Азербайджана Socar выразила интерес к участию в проекте разработки месторождения Дунга, расположенного в Тупкараганском районе. Об этом изданию Report.az сообщил вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов, передает Lada.kz.

Месторождение Дунга. Фото: kmg.kz
Месторождение Дунга. Фото: kmg.kz

По словам Санжара Жаркешова, между министерствами энергетики Казахстана и Азербайджана ведётся активная работа по укреплению партнёрства в сфере разведки и добычи нефти. Национальные компании «КазМунайГаз» и Socar уже подписали меморандум о сотрудничестве, предусматривающий реализацию совместных проектов.

В частности, в отношении месторождения Дунга, расположенного в Мангистауской области, SOCAR выразила желание войти в проект. Сейчас идут активные переговоры, и мы ожидаем их результатов со стороны министерства энергетики Азербайджана. Казахстан, со своей стороны, готов оказать всестороннюю поддержку, - отметил Санжар Жаркешов.

Месторождение Дунга было открыто в 1966 году. Его геологические запасы оцениваются в 106 миллионов тонн нефти и более шести миллиардов кубических метров газа. Проект реализуется в рамках Договора о разделе продукции, заключённого с правительством Казахстана в 1994 году.

В 2023 году компания АО «НК «КазМунайГаз» приобрела 60% доли участия в проекте у французского концерна TotalEnergies, после чего оператор был переименован в Dunga Operating GmbH.

На данный момент участниками проекта являются:

  • «КазМунайГаз»  60%;
  • Oman Oil Company Limited  20%;
  • Partex Kazakhstan Corporation  20%.

Оператором разработки выступает Dunga Operating GmbH.

Для справки

Как сообщают открытые источники, Socar  это государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики, одна из крупнейших в мире нефтегазовых компаний. Она занимается разведкой, добычей, переработкой и транспортировкой нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов. Компания является одним из ключевых игроков на энергетическом рынке региона и имеет представительства во многих странах мира.

В Азербайджане компания обеспечивает до 80% добычи нефти и 100% транспортировки природного газа по стране.

У компании есть представительства и дочерние компании в Грузии, Турции, Украине и других странах, где она ведет добычу, транспортировку, продажу нефтепродуктов и другую деятельность.

7
1
0
