Жители Актау предложили заменить плакаты на фасадах домов муралами

В 9 микрорайоне на фасаде жилого дома вместо обещанного плаката с Айтеке би появился новый баннер с изображением Толе би. Такое решение вызвало споры среди горожан, люди предложили властям отказаться от смены плакатов и создать постоянные муралы, сообщает Lada.kz .

Фото Lada.kz

Жители сообщили, что сегодня, 16 октября, на доме №20 появился большой плакат с изображением Толе би - казахского общественного деятеля, бия Старшего жуза, оратора и поэта.

Ранее на этом месте висел портрет Айтеке би, который сняли из-за ветхости полотна. Горожанам обещали обновить тот же образ, однако на фасаде разместили изображение другого исторического оратора.

Местные жители считают, что постоянная замена баннеров обходится слишком дорого. Они предложили создать муралы на всех пяти многоэтажках - с №18 по №22, расположенных вдоль центрального проспекта, чтобы украсить район и сэкономить бюджетные средства.

Корреспондент Lada.kz в свою очередь обратился с данной идеей в городскую администрацию, однако ответа пока не получил.

Напомним, исчезновение баннера с изображением Айтеке би вызвало вопросы у горожан.