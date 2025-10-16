Новые китайские тепловозы пополнили депо в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

Как передает пресс-служба АО «НК «КТЖ», в Мангистауское локомотивное эксплуатационное депо прибыли два новых тепловоза ТЭ36А-8001 и ТЭ36А-8002 китайского производства, сообщает Lada.kz .

Фото пресс-службы АО «Пассажирские перевозки»

Коллектив предприятия торжественно встретил современную технику, которая станет важным шагом в обновлении парка КТЖ.

На сегодняшний день поставлено 17 маневровых тепловозов, успешно работающих на станциях Астана и Экибастуз. До конца 2026 года ожидается еще 100 единиц новой серии.

Эти локомотивы отличаются повышенными техническими характеристиками и комфортом для локомотивных бригад: в кабине установлены система безопасности БОРТ, кондиционер, холодильник, электрическая плита и санузел. Для безопасности предусмотрено пять видеокамер с записью на накопитель объемом 2 ТБ.

При этом в сети пользователи активно обсуждают новость о поступлении тепловозов - многие выражают недоумение, почему обновляется только локомотивный парк, тогда как пассажирские вагоны остаются старыми и требуют модернизации. Пользователи отмечают, что комфорт в пути зависит не только от локомотивов, но и от состояния вагонов.