18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
537.84
626.85
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
17.10.2025, 09:01

Что происходит с отгрузкой зерна в порту Актау – разъяснение КТЖ

Общество 0 1 736 Ольга Максимова

Заместитель директора филиала «Дирекции интегрированного планирования» АО НК «Қазақстан темір жолы» Гани Есенбаев прокомментировал ситуацию с временным ограничением приема экспортного зерна в порту Актау, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Гани Есенбаев назвал несколько причин простоев.

«Ветра, штормы — это одна из причин долгого перегруза в порту Актау. Вторая причина — все суда, которые имеются в Каспийском бассейне, заинтересованы ходить по маршруту Астрахань — Иран. В Иране есть груз, на который есть спрос в Астраханской области — это карбамид, цемент и травертин. К нам, к сожалению, грузов со стороны Ирана намного меньше, поэтому разница между тарифом при фрахтовании нашими операторами вагонов составляет от 10 до 15 долларов», — пояснил он.

По данным КТЖ, в сентябре в порт Актау зашло всего 14 судов, что является крайне низким показателем для этого периода.

«В этой связи порядка 700 вагонов у нас встали на инфраструктуре. Нами была объявлена вынужденная мера об ограничении погрузки, проведена разъяснительная работа совместно с зерновым союзом и основным крупным оператором — АО «Астық Транс»», — сказал Есенбаев.

Он подчеркнул, что, если весь груз будет оставаться «на колесах», парк вагонов попросту «заморозится», тогда как существует активный спрос на поставки зерна в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

«Сейчас цифра уже снижена с 700 до 150 вагонов, но терминалы под завязку полные», — уточнил представитель компании.

По прогнозу КТЖ, ситуация начнет выравниваться к концу месяца.

«Мы думаем, что уже после 20 числа погрузка пойдет, и наши грузоотправители, которые имеют контракты, смогут отгружаться в этом направлении при подтверждении фрахта судов», — Гани Есенбаев.

Он также напомнил, что ежегодно в конце ноября — начале декабря суда, работающие по маршруту Астрахань — Иран, возвращаются в казахстанские порты из-за смерзания Астраханского залива.

«Поэтому мы на сегодняшний день видим, что терминалы в порту Актау полностью забиты «под горло». При наличии у грузоотправителя фрахта на перевозку и подтверждения портом официально в письменном виде, такую перевозку мы будем принимать», — отметил спикер.

Представитель компании добавил, что подобная практика уже применяется в период временного запрета, чтобы избежать заморозки зерновозов и обеспечить рентабельную работу терминалов.

Напомним, АО «НК «Қазақстан темір жолы»» временно ограничило прием экспортных зерновых грузов, направляемых в порт Актау.

1
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
Казахстанцам советуют временно воздержаться от депозитов: названа причинаНовости Казахстана
13.10.2025, 10:03 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь