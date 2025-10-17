Что происходит с отгрузкой зерна в порту Актау – разъяснение КТЖ

Қазақ тіліне аудару

Заместитель директора филиала «Дирекции интегрированного планирования» АО НК «Қазақстан темір жолы» Гани Есенбаев прокомментировал ситуацию с временным ограничением приема экспортного зерна в порту Актау, передает Lada.kz со ссылкой на Kazinform .

Фото: pixabay.com

Гани Есенбаев назвал несколько причин простоев.

«Ветра, штормы — это одна из причин долгого перегруза в порту Актау. Вторая причина — все суда, которые имеются в Каспийском бассейне, заинтересованы ходить по маршруту Астрахань — Иран. В Иране есть груз, на который есть спрос в Астраханской области — это карбамид, цемент и травертин. К нам, к сожалению, грузов со стороны Ирана намного меньше, поэтому разница между тарифом при фрахтовании нашими операторами вагонов составляет от 10 до 15 долларов», — пояснил он.

По данным КТЖ, в сентябре в порт Актау зашло всего 14 судов, что является крайне низким показателем для этого периода.

«В этой связи порядка 700 вагонов у нас встали на инфраструктуре. Нами была объявлена вынужденная мера об ограничении погрузки, проведена разъяснительная работа совместно с зерновым союзом и основным крупным оператором — АО «Астық Транс»», — сказал Есенбаев.

Он подчеркнул, что, если весь груз будет оставаться «на колесах», парк вагонов попросту «заморозится», тогда как существует активный спрос на поставки зерна в Узбекистан, Афганистан и Таджикистан.

«Сейчас цифра уже снижена с 700 до 150 вагонов, но терминалы под завязку полные», — уточнил представитель компании.

По прогнозу КТЖ, ситуация начнет выравниваться к концу месяца.

«Мы думаем, что уже после 20 числа погрузка пойдет, и наши грузоотправители, которые имеют контракты, смогут отгружаться в этом направлении при подтверждении фрахта судов», — Гани Есенбаев.

Он также напомнил, что ежегодно в конце ноября — начале декабря суда, работающие по маршруту Астрахань — Иран, возвращаются в казахстанские порты из-за смерзания Астраханского залива.

«Поэтому мы на сегодняшний день видим, что терминалы в порту Актау полностью забиты «под горло». При наличии у грузоотправителя фрахта на перевозку и подтверждения портом официально в письменном виде, такую перевозку мы будем принимать», — отметил спикер.

Представитель компании добавил, что подобная практика уже применяется в период временного запрета, чтобы избежать заморозки зерновозов и обеспечить рентабельную работу терминалов.

Напомним, АО «НК «Қазақстан темір жолы»» временно ограничило прием экспортных зерновых грузов, направляемых в порт Актау.