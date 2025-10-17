Мусорные горы за заброшенной стройкой «выросли» в Актау

Қазақ тіліне аудару

Жители 20 микрорайона пожаловались на стихийную свалку за домом №5. Ситуацию прокомментировали в отделе ЖКХ городского акимата, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 20 микрорайона

По словам жителей 20 микрорайона, за недостроенным зданием на протяжении нескольких недель скапливались отходы, и территория превратилась в помойку. Люди утверждают, что у мусора даже есть свой «хозяин».

Как сообщили в городском акимате, мусорные контейнеры за домом №5 ранее устанавливал застройщик. Однако у него не было обслуживающей компании и отходы вывозили собственными силами.

Недавно возник короткий период, когда контейнеры оказались переполнены, а вокруг них начала расти свалка. На днях жители дома создали ОСИ и начали заключать договор с мусоровывозящей компанией.

Сегодня, 16 октября, уборку провел отдел ЖКХ.

Территория очищена от скопившегося мусора.



