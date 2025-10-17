Об инфляции в Мангистау рассказали в Нацбанке РК

Қазақ тіліне аудару

В Мангистауской области активнее всего растут цены на продовольствие. Однако непродовольственные товары и услуги отстают ненамного, передает Lada.kz .

Фото с сайта prodengi.kz

Нацбанк РК опубликовал статистику регионов по годовой инфляции. В Мангистауской области в сентябре 2025 она составила 12,1%.

Продовольственные товары за год подорожали в Мангистауской области на 12,2% (среднереспубликанский показатель – 12,7%). Рост цен на непродовольственные товары отмечен выше, чем по стране (10,8%) – 12%. Платные услуги стали дороже на 11,6% (по стране – 15,3%).

В сентябре 2025 года месячная инфляция в стране составила 1,1%. В Мангистауской области также 1,1%. Наибольшее значение месячной инфляции отмечено в Актюбинской области - 1,7%.

Годовая инфляция в сентябре 2025 года ускорилась до 12,9% (в августе – 12,2%). Рост цен в годовом выражении на продовольственные и непродовольственные товары ускорился до 12,7% (в августе – 11,7%) и 10,8% (в августе – 9,7%), соответственно, а на платные услуги сохранился на прежнем уровне - 15,3% (в августе -15,3%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 18 регионах, замедлилась в 1 регионе и осталась неизменной в 1 регионе. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 11 регионах. Наибольшее значение инфляции зафиксировано в Карагандинской области (14,9%).