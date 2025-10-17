Мангистаусцы зарабатывают больше всех казахстанцев – данные статистики

Қазақ тіліне аудару

На основе данных Бюро нацстатистики был составлен рейтинг казахстанских регионов по размерам оплаты за труд. В топ-5 вошли те города и области, где средняя номинальная заработная плата превысила общестрановую (420,9 тысячи тенге). Лидером стала Мангистауская область, передает Lada.kz со ссылкой на tengrinews.kz .

Иллюстративное фото: Getty Images/Yevgeniy Sambulov

Лидером оказалась нефтяная Мангистауская область с показателем в 575,1 тысячи тенге, что на 36,6% выше среднего по стране. В тройку также вошли Улытауская (549,3 тысячи тенге) и Атырауская (544,7 тысячи тенге) области.

По статистике БНС, в казахстанских городах заработная плата за второй квартал 2025-го была выше, чем в сёлах, на 23,4%. Это средний показатель по стране. Номинальные зарплаты в разных населённых пунктах отдельных областей сильно отличались. Это зависит как от направленности экономики региона в целом, так и от расположения крупных предприятий.

Например, в городах Туркестанской области номинальная зарплата на 6,7% ниже, чем в сёлах. Частично это связано с активным развитием здесь агропромышленного сектора, крупные хозяйства которого располагаются именно в сельской местности и оказывают влияние на индикаторы рынка труда.

В список регионов, где самые высокие зарплаты на селе во втором квартале 2025 года, также вошли Атырауская область (631,6 тысячи тенге), Мангистауская (421,7 тысячи тенге) и Карагандинская область (418,3 тысячи тенге).

Также в Мангистауской области самая большая разница в пользу городов: номинальная зарплата в городских населённых пунктах 698,4 тысячи тенге - на целых 65,6% выше, чем в сельских.

На показатели заработной платы сильно влияет и размер предприятий. Судя по данным за второй квартал 2025-го, в крупных компаниях она на 23,5% выше, чем в средних предприятиях, и на 63,6% больше, чем в малых. В регионах, где основу экономики составляют промышленные гиганты, эта разница очевидна. Например, в Мангистауской области (нефтедобыча) средняя номинальная зарплата в крупных компаниях в апреле-июне 2025-го составляла 851,7 тысячи тенге - в 2,7 раза больше, чем в малых (317,8 тысячи тенге). Аналогичная ситуация складывалась также в нефтедобывающей Атырауской области (в 2,4 раза) и Улытауской (в 2 раза), где добывают металлическую руду.

Если же сравнивать среднюю номинальную зарплату в Казахстане и других постсоветских странах, мы на третьем месте. По данным Статкомитета СНГ и Евразийской экономической комиссии, за январь-июнь текущего года она составила 849 долларов США.

Больше зарплата в первой половине 2025-го была только в Молдове (925 долларов) и России (1,1 тысячи долларов). Довольно высокими показателями могли также похвастать Беларусь (815) и Армения (753). Все остальные государства СНГ сильно отстали от лидеров.