В Актау завершено строительство ста автобусных остановок

В акимате города отчитались о проделанной работе по обновлению инфраструктуры общественного транспорта, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Исматулла Адай, в отличие от старых конструкций, новые остановки оборудованы современными системами освещения. Кроме того, рядом с каждой остановкой установлено по два мусорных контейнера.

«Гарантийный срок остановок - 2 года. Уборку и содержание будет обеспечивать организация, отвечающая за обслуживание городских дорог. В случае проявлений вандализма подрядная организация в течение двух лет обязана восстановить объект», — сообщил Исматулла Адай.

Этим летом 79 мест ожидания общественного транспорта установили заново, еще на 21 точке провели реконструкцию. В следующем году планируется построить еще 20 новых остановок.

Напомним, ранее жители Актау жаловались, что сносу подверглись остановки, которые не нуждались в реконструкции.