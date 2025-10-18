18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
18.10.2025, 09:14

В Мангистауской области обследование на ВИЧ прошли порядка 25 тысяч жителей

Общество

С начала года обследование на ВИЧ-инфекцию по клиническим показателям прошли порядка 25 тысяч жителей Мангистауской области. Выявляемость среди них выросла вдвое. Об этом рассказала врач-эпидемиолог областного центра по профилактике ВИЧ Набаткул Сугирова.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Специалист убеждена: усиление тестирования по клиническим показаниям на ВИЧ поможет снизить распространение инфекции среди населения.

Кроме этого, тестирование будет способствовать раннему выявлению, своевременному лечению и максимальному усилению профилактических мер., включая молодежь, подростков и уязвимые группы. С начала года обследование прошли 24 737 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатель вырос на 87,5%, выявляемость ВИЧ-инфекции среди обследованных по клиническим показаниям увеличилась на 50%. ВИЧ-инфекция диагностирована у шести жителей области. В соответствии со статьей 162 «Тестирование на ВИЧ-инфекцию» Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 360-VI РКЗ от 7 июля 2020 года, граждане страны, кандасы, иностранцы, постоянно и временно проживающие на территории РК, лица без гражданства, беженцы и лица, ищущие убежища, в пределах гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в государственных организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в области профилактики ВИЧ-инфекции, имеют право на получение добровольного, анонимного и конфиденциального медицинского обследования и консультаций по вопросам, связанным с ВИЧ-инфекцией», - прокомментировала Набаткул Сугирова.

Она добавила, что существует 36 клинических показателей ВИЧа, среди которых туберкулез, новообразования, опоясывающий лишай, увеличение двух и более лимфатических узлов длительностью более одного месяца и др. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

