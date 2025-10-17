В жилых домах Актау продолжат устанавливать АТП

Қазақ тіліне аудару

Фото с сайта акимата Актау

Данные о размещенных конкурсах появились на госзакупках. Согласно опубликованной информации, АТП планируют установить в 26, 27,28,28а и 29 микрорайонах.

Так, для 26 микрорайона предусмотрено 42 единицы типовых автоматизированных узлов управления. На их приобретение выделено 132 млн тенге. На 28 микрорайон выделено 141,6 млн тенге, на эти средства планируется приобрести 40 единиц оборудования. Далее 129,5 млн тенге выделено для закупки 38 единиц в 27 микрорайоне, 67,4 млн для 20-ти в 28а микрорайоне и 18 млн для закупки 30 единиц в 29 микрорайоне.

Всего для приобретения АТП или, как сказано в техспецификации, типовых автоматизированных узлов управления, из городского бюджета выделено 604 млн тенге.

«Типовые автоматизированные узлы управления заводской готовности должны включать в себя регулирующую и запорную арматуру, погодный регулятор в комплекте с датчиками температуры, а также циркуляционный насос с защитой от сухого хода. Комплектующие оборудования должны соответствовать характеристикам, в зависимости от параметров объекта конкретного жилого дома», - сказано в документации.

Как разъяснили в городском отделе ЖКХ, АТП должно стоять на каждом тепловом узле в доме, а их может быть разное количество, в зависимости от размера дома. Стоимость установки зависит также от мощности и диаметра труб, проходящих в жилом доме.

Напомним, в 2024 году для наладки циркуляции в многоквартирных жилых домах в 12-ти микрорайонах областного центра установили 479 автоматизированных узлов управления теплом. Жителям обещали, что тепловой пункт будет проводить настройку необходимой температуры, объема воды.

Предполагается, что узлы наладят циркуляцию воды, чтобы не было перегрева в одних домах и недогрева – в других. Однако, жильцы некоторых домов отметили, что после появление АТП в квартирах стало ощутимее холоднее.