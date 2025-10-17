18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
17.10.2025, 16:37

Проблемные объекты долевого строительства в Актау передали в собственность кооперативов

Общество 0 1 132 Ольга Максимова

При поддержке властей планируется завершить строительство жилых комплексов и передать квартиры дольщика, передает Lada.kz.

Суд. Иллюстративное фото с сайта sud.ua
Суд. Иллюстративное фото с сайта sud.ua

Речь идет о жилых комплексах «Султан», «Аккала» и «Мурагер», на возведение которых были собраны средства дольщиков. ТОО «Интерьер Строй Актау» в 2020-2023 годах заключило с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир по объектам строительства и привлекло порядка 5,5 млрд тенге. Однако где-то стройка встала на полпути, где-то даже не начиналась. Дольщики оказались у разбитого корыта.

Как ранее разъясняли власти города, для завершения строительства жилого дома вкладчикам необходимо самостоятельно создать жилищно-строительный кооператив и, обратившись в гражданский суд от его имени, добиться передачи земельного участка, принадлежащего ТОО «Интерьер Строй Актау».

Это и произошло в Актауском городском суде №2, так  5 и 9 сентября  судья вынес решение о расторжении предварительных договоров купли-продажи и обязал ТОО «Интерьер Строй Ақтау» передать незавершённые объекты строительства в собственность жилищно-строительных кооперативов.

«Это позволит завершить строительство при поддержке государства, и дает возможность дольщикам в будущем получить свое жилье», - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Напомним, в мае этого года суд вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов «Султан», «Аккала» и «Мурагер». Суд приговорил учредителя ТОО «Интерьер Строй Актау» и двух директоров к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 190 УК РК). Еще один директор, работавший в компании с 2023 года, получил 3,5 года условного срока.

3
4
0
Комментарии

0 комментарий(ев)
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь