Проблемные объекты долевого строительства в Актау передали в собственность кооперативов

Суд. Иллюстративное фото с сайта sud.ua

Речь идет о жилых комплексах «Султан», «Аккала» и «Мурагер», на возведение которых были собраны средства дольщиков. ТОО «Интерьер Строй Актау» в 2020-2023 годах заключило с гражданами предварительные договоры купли-продажи квартир по объектам строительства и привлекло порядка 5,5 млрд тенге. Однако где-то стройка встала на полпути, где-то даже не начиналась. Дольщики оказались у разбитого корыта.

Как ранее разъясняли власти города, для завершения строительства жилого дома вкладчикам необходимо самостоятельно создать жилищно-строительный кооператив и, обратившись в гражданский суд от его имени, добиться передачи земельного участка, принадлежащего ТОО «Интерьер Строй Актау».

Это и произошло в Актауском городском суде №2, так 5 и 9 сентября судья вынес решение о расторжении предварительных договоров купли-продажи и обязал ТОО «Интерьер Строй Ақтау» передать незавершённые объекты строительства в собственность жилищно-строительных кооперативов.

«Это позволит завершить строительство при поддержке государства, и дает возможность дольщикам в будущем получить свое жилье», - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Напомним, в мае этого года суд вынес приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве многоквартирных жилых домов «Султан», «Аккала» и «Мурагер». Суд приговорил учредителя ТОО «Интерьер Строй Актау» и двух директоров к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы за мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 190 УК РК). Еще один директор, работавший в компании с 2023 года, получил 3,5 года условного срока.