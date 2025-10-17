Обещанного три года не ждут – жительница Актау пожаловалась на строительную компанию

Қазақ тіліне аудару

От затягивания сроков сдачи домов страдают не только покупатели квартир, но и коммерческих помещений. Так, жительница Актау покупала площадь под открытие бизнеса, но так ее и не дождалась. Сейчас они пытается вернуть деньги, передает Lada.kz .

ЖК "Nova". Изображение с сайта kn.kz

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау Любовь Алборова с жалобой на строительную компанию.

В 2023 году в расчете на скорую сдачу жилого комплекса она приобрела у застройщика ТОО «Integrated Solutions Group» коммерческое помещение в ЖК «Nova» площадью 110 квадратных метров за 43 миллиона тенге. Дом обещали сдать в сентябре того же года, и под этот срок она брала субсидию для открытия бизнеса.

Однако дом в 2023 году дом не сдали, не сдан он и до сих пор. Соответственно, из-за отсутствия помещения об открытии бизнеса пришлось забыть. Покупательница решила вернуть свои деньги. В марте 2024 года директор компании Кайрбулат Жангалиев написал гарантийное письмо о возврате суммы в течение трех месяцев, но деньги так и не поступили.

Устав ждать обещанного, Любовь Алборова обратилась к нотариусу за исполнительной надписью о взыскании средств и получила ее. Но средства ей не возвращают, кормят «завтраками».

«Здание построено, окна и крыша стоят, но в эксплуатацию не вводят, доделывают. Но, такое ощущение, что в час по чайной ложке, неизвестно, когда закончат. Самое обидное, что я брала кредит, теперь плачу за отсутствующее помещение. Из-за срыва сроков у меня полетели все планы, сейчас единственная цель – хотя бы вернуть деньги», - говорит Любовь Алборова.

В ТОО «Integrated Solutions Group» признают задолженность и заверяют, что делают все возможное, чтобы скорее вернуть деньги. Как сообщила юрист компании, сейчас в их отношении начато исполнительное производство – арестованы счета и техника. Если они не успеют рассчитаться с Любовью Алборовой в установленный срок, то имущество будет реализовано и вырученные деньги пойдут на погашение долга. Однако компания старается избежать этого.