На одном из перекрестков Актау изменили организацию дорожного движения

Ряд изменений в организацию дорожного движения внесли на автомобильной дороге №55, соединяющей перекресток Актау и ХГМЗ, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

Как сообщили в пресс-службе горакимата, новшества внесены на нескольких участках автодороги, соединяющей Актау и село Атамекен, здесь установлены новые дорожные знаки, обновлены пешеходные переходы и дорожная разметка.

Кроме того, в черте города введена полоса для разворота, нерегулируемая светофором, а разрешение на свободный поворот направо из Актау в сторону села Атамекен было отменено. Добавлен сигнал для поворота налево с дороги ХГМЗ в направлении села Атамекен. На регулируемом перекрестке также нанесена новая дорожная разметка.