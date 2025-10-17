На одном из перекрестков Актау изменили организацию дорожного движения

Ряд изменений в организацию дорожного движения внесли на автомобильной дороге №55, соединяющей перекресток Актау и ХГМЗ, передает Lada.kz.
Как сообщили в пресс-службе горакимата, новшества внесены на нескольких участках автодороги, соединяющей Актау и село Атамекен, здесь установлены новые дорожные знаки, обновлены пешеходные переходы и дорожная разметка.
Кроме того, в черте города введена полоса для разворота, нерегулируемая светофором, а разрешение на свободный поворот направо из Актау в сторону села Атамекен было отменено. Добавлен сигнал для поворота налево с дороги ХГМЗ в направлении села Атамекен. На регулируемом перекрестке также нанесена новая дорожная разметка.
«Данные меры направлены на предотвращение дорожно-транспортных происшествий и обеспечение безопасности водителей и пешеходов. Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными к новым дорожным знакам и измененным правилам движения», - отметил капитан полиции Сабит Асылов, старший инспектор отдела дорожной и технической инспекции городского управления полиции.
Комментарии1 комментарий(ев)