Вандала арестовали в Актау

Мужчине, повредившему бетонные лавочки, урны и монумент «Вечный огонь» , назначили пять суток административного ареста, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

Как стало известно сегодня, 18 октября, от департаменте полиции региона, что ко всем фактам порчи городского имущества причастен один и тот же человек.

Суд назначил нарушителю пять суток административного ареста.

Остается неизвестным, будет ли он восстанавливать поврежденное за свой счет.

Корреспондент Lada.kz продолжает следить за развитием событий.

Напомним, первый эпизод произошел 15 октября. Тогда мужчина сломал бетонные лавочки и перевернул мусорные урны в сквере Победы.

Позже он повредил монумент «Вечный огонь».