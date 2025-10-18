В Актау разгорелся скандал из-за вырубки деревьев под детскую площадку

Қазақ тіліне аудару

В 1 микрорайоне, по словам местных жителей, началась вырубка деревьев ради строительства новой детской площадки. Люди требуют объяснений от городских властей, сообщает Lada.kz .

В Актау разгорается конфликт вокруг благоустройства в 1 микрорайоне возле дома №33, которое коснулось зеленых насаждений.

Если это действительно ради детской площадки – это тупость просто уровня high-level. Здесь отличная зелень, поют птицы, весной и летом тень, осенью – золотые листья. Одни стараются сажать деревья, а другие их уничтожают, - говорят жители 1 микрорайона.

Особенно символично, отмечают горожане, что все это происходит на фоне экологических челленджей, проходящих в Мангистауской области, где жители активно сажают и оберегают деревья.

Что за варвары это одобряют?, - возмущаются местные жители.

Корреспондент Lada.kz направил запрос в Актауский городской акимат с просьбой разъяснить причины вырубки и уточнить, действительно ли деревья ликвидируют ради строительства детской площадки.