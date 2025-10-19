18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
19.10.2025, 13:39

«Меня уволили за справедливость»: педагог из Актау заявила о нарушениях в госучреждении

Общество

Педагог Алмагуль Кайыркожа утверждает, что ее незаконно уволили из государственного учреждения «Оқушы орталығы»), расположенного в 3 микрорайоне. По ее словам, причиной стало не качество ее работы, а принципиальная позиция и требование прозрачности в учебном процессе. Комментарий по данному факту предоставили в Актауском городском отделе образования, сообщает Lada.kz.

Фото предоставила педагог Алмагуль Кайыркожа
Фото предоставила педагог Алмагуль Кайыркожа

Педагог дополнительного образования кружка «Асыл сөз» Алмагуль Кайыркожа рассказала, что проработала в центре почти девять лет  сначала дополнительным педагогом, а с февраля 2023 года организатором. Уволили преподавателя 5 февраля этого года.

Меня уволили не потому, что я плохо работала, а потому что требовала порядка, чтобы детей обучали правильно, а не просто числились ученики на бумаге, - говорит Алмагуль Кайыркожа.

По ее словам, в центре происходят случаи, когда учителя получают зарплату при отсутствии учеников. Женщина направляла обращения в департамент экономических расследований, прокуратуру, отделы образования, но, как утверждает, конкретных мер принято не было.

Я боролась за качество знаний. В русскоязычных группах ученики были, а в казахскоязычных  нет. Учителя числятся, но занятий не проводят. Я обращалась во все инстанции  от министерства образования до депутатов Мажилиса, но ответы приходят формальные: перенаправляют обратно в дирекцию центра. Если бы центр «Школьник» рекламировал бесплатные кружки, то была бы и заинтересованность, а никакой рекламы нет, отсюда и результат, - рассказала она.

Сейчас Алмагуль Кайыркожа добивается восстановления на работе через суд. Ее интересы представляют несколько адвокатов, работая над восстановлением педагога в должности. Как она утверждает, родители также направляли обращения через портал E-otinish, однако безрезультатно.

Как выяснилось, Центры «Школьник» ведет деятельность при Актауском городском отделе образования. Там сообщили, что педагог работала в данной организации с 2016 года по 5 февраля 2025 года.

Пятого февраля 2025 года трудовой договор с ней  был расторгнут в соответствии с законодательством.

Причиной увольнения стали систематические нарушения трудовой дисциплины, неподчинение распоряжениям руководства, вмешательство в работу других педагогов и несоблюдение внутренних правил трудового распорядка. По данному решению она  обратилась в судебные органы. Однако решением №2 суда города Актау исковое заявление было оставлено без удовлетворения, - объяснили чиновники.

Впоследствии дело было рассмотрено в апелляционном порядке, и решением апелляционной инстанции – суда №2 города Актау решение суда первой инстанции было оставлено без изменений, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

Комментарии

