«Про нас забыли со времен СССР»: жители Актау требуют вернуть футбольную площадку

Қазақ тіліне аудару

Фото жителей 2 микрорайона

Перед домом №3 во 2 микрорайоне от старой площадки остались лишь ворота без сетки. По словам местных жителей, когда-то здесь кипела жизнь – собирались дети, подростки, проходили дворовые матчи.

Если говорим о развитии спорта, так давайте восстанавливать игровые зоны для детей не выборочно, а в каждом микрорайоне. Про нас забыли с советских времен, - жалуются жители.

Рядом с площадкой уже несколько месяцев стоит заброшенный бетонный колодец, оставшийся после ремонтных работ. Люди просят акимат рассмотреть возможность установки новой спортивной или детской площадки, а также убрать строительные остатки, чтобы двор снова стал безопасным и уютным для детей.

Корреспондент Lada.kz направил запрос в городскую администрацию в начале недели, однако на момент публикации комментария так и не поступило.

Напомним, ранее в 12 микрорайоне Актау демонтировали футбольную площадку. Обстоятельства вызвали тревогу у жильцов близлежащих домов. Однако чиновники поспешили успокоить людей, заявив о строительстве нового спортивного объекта.