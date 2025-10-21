18+
20.10.2025, 21:07

Тепло пришло не ко всем: жильцы 6 микрорайона Актау жалуются на холод в квартирах

Общество 0 1 196 Наталья Вронская

Жильцы домов №22 и №23 шестого микрорайона сообщают, что у них нет ни отопления, ни горячей воды. КСК каждый день кормит «завтраками», с каждым днем надежда на цивилизацию становится все призрачнее, передает Lada.kz.

Хотя в Актау отопительный сезон начался 10 октября, в некоторых домах до сих пор холодно. Причина тому - подвальные трубы, «отметившие» свое 60-летие.

«На улице уже прохладно, особенно по утрам. Мы каждый день надеемся, что батареи станут теплыми, но пока без изменений», — рассказали жители.

В КСК пояснили, что причина в изношенности труб и тяжелых условиях работы в подвалах старых домов.

«Да, проблема с отоплением есть. Проблема в людях — не каждый согласится работать в таких условиях, в этих подвальных помещениях. Трубы очень старые, рвутся при запуске. Начинаем с одной стороны — течь, пробуем с другой — снова прорыв. Предыдущая бригада уволилась, сейчас наняли новую. Если всё пойдёт по плану, завтра будем пробовать запускать поэтапно, кусками менять лежаки. Дома старые, требуют капитального ремонта», — рассказала представитель КСК Марина.

По её словам, сети давно исчерпали свой ресурс, однако масштабные работы требуют вложений, на которые соглашаются не все жильцы. Коммунальщики обещают, что в ближайшие дни подачу тепла удастся восстановить.

Напомним, в акимате сообщили о том, что изношенность теплосетей внутри микрорайонов и домов в Актау составляет 79%.

Око
Око
Надо минздраву пересматривать схемы по процедурным кабинетам. Сейчас воспользоваться дневным стационаром по ОСМС можно только через портал! Куда людям идти с назначениями?! Здоровые люди колоться не просятся. А когда болеешь меньше всего хочется заниматься расследованиями по наличию лицензий, хочется довериться медикам и вылечиться побыстрее. Сделайте доступные процедурные в поликлиниках за счёт ОСМС!
21.10.2025, 06:29
