Тепло пришло не ко всем: жильцы 6 микрорайона Актау жалуются на холод в квартирах

Қазақ тіліне аудару

Жильцы домов №22 и №23 шестого микрорайона сообщают, что у них нет ни отопления, ни горячей воды. КСК каждый день кормит «завтраками», с каждым днем надежда на цивилизацию становится все призрачнее, передает Lada.kz.

фото с сайта pixabay.com

Хотя в Актау отопительный сезон начался 10 октября, в некоторых домах до сих пор холодно. Причина тому - подвальные трубы, «отметившие» свое 60-летие.

«На улице уже прохладно, особенно по утрам. Мы каждый день надеемся, что батареи станут теплыми, но пока без изменений», — рассказали жители.

В КСК пояснили, что причина в изношенности труб и тяжелых условиях работы в подвалах старых домов.

«Да, проблема с отоплением есть. Проблема в людях — не каждый согласится работать в таких условиях, в этих подвальных помещениях. Трубы очень старые, рвутся при запуске. Начинаем с одной стороны — течь, пробуем с другой — снова прорыв. Предыдущая бригада уволилась, сейчас наняли новую. Если всё пойдёт по плану, завтра будем пробовать запускать поэтапно, кусками менять лежаки. Дома старые, требуют капитального ремонта», — рассказала представитель КСК Марина.

По её словам, сети давно исчерпали свой ресурс, однако масштабные работы требуют вложений, на которые соглашаются не все жильцы. Коммунальщики обещают, что в ближайшие дни подачу тепла удастся восстановить.

Напомним, в акимате сообщили о том, что изношенность теплосетей внутри микрорайонов и домов в Актау составляет 79%.