Через Актау в Армению отправится первая партия казахстанской пшеницы

В ближайшее время через Актау в Армению будет отправлена первая партия казахстанской пшеницы. Груз проследует по железнодорожному маршруту Актау – Баку, а затем по азербайджано-грузинской ветке в Армению. Об этом в Facebook сообщил министр экономики Армении Геворг Папоян, передает Lada.kz .

Фото: Pixabay

По словам Геворга Папояна, первая поставка казахстанского зерна в Армению станет важным шагом в развитии региональной торговли и укреплении мирного сотрудничества на Южном Кавказе.

Мир установлен, - написал Папоян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению.

Первым таким транзитным грузом станет партия казахстанского зерна. Это показывает, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике, - отметил глава государства.

В Армении решение Баку приветствовали. Пресс-секретарь премьер-министра Назели Багдасарян подчеркнула, что этот шаг имеет большое значение для открытия региональных коммуникаций, укрепления взаимного доверия и институционализации мира, достигнутого в рамках договорённостей в Вашингтоне.

Напомним, ранее в АО «НК «Қазақстан темір жолы»» сообщали о временной приостановке экспорта зерна через порт Актау. Уточнялось, что мера носит технологический характер и связана с накоплением вагонов с зерном из-за неритмичного захода судов. Подробнее по ссылке.