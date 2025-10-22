18+
22.10.2025, 13:18

Правительство рассмотрит строительство малого нефтеперерабатывающего завода в Мангистау

Общество

Депутат Сената Суиндик Алдашев предложил Правительству рассмотреть возможность строительства малого нефтеперерабатывающего завода в Мангистауской области, передает Lada.kz.

Свое предложение Суиндик Алдашев озвучил в депутатском запросе на имя главы правительства РК Олжаса Бектенова.

В настоящее время нерешенной проблемой в сфере авиаперевозок является дефицит авиатоплива в стране. Эти обстоятельства повышают стоимость перевозок и снижают конкурентоспособность авиационного сообщения. Из-за дорогого топлива многие международные рейсы становятся экономически неэффективными, поэтому развитие авиационной логистики на необходимом уровне становится невозможным. Подобное положение дел ограничивает региональную и международную торговлю, препятствует увеличению потока туристов, - указал он.

Со слов депутата, в Казахстане ежегодно производится 650-700 тысяч тонн авиакеросина, а потребляется около 1 миллиона тонн. По этим причинам более 300 тысяч тонн топлива доставляется из России и других государств.

При планируемом в будущем строительстве аэрохаба в Мангистауской области объемы потребления авиатоплива могут вырасти с нынешних 15 тысяч тонн до 120-130 тысяч тонн. Кроме того, может возникнуть дефицит горюче-смазочных материалов, таких как дизельное топливо, бензин. Все это создает риск невыполнения планов по наращиванию потенциала региона. В этой связи вызывают сомнения намерения правительства покрывать потребности Мангистауской области за счет увеличения продукции Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, так как это приведет к удорожанию топлива, - привел аргументы он.

Суиндик Алдашев считает, что строительство малого нефтеперерабатывающего завода мощностью до 5 млн тонн в Мангистауской области станет стратегически важным шагом по обеспечению региона нефтепродуктами по приемлемым ценам.

Малый нефтеперерабатывающий завод повысит энергетическую безопасность региона, снизит зависимость от импортных нефтепродуктов, сократит логистические затраты и время поставок горюче-смазочных материалов, повысит конкурентоспособность, - указал он.

В своем ответе от 21 октября глава правительства Олжас Бектенов сообщил, что проект требует предварительного привлечения инвестиций.

Строительство небольшого нефтеперерабатывающего завода в Мангистауской области будет рассматриваться в рамках проекта «Создание интегрированного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в Казахстане», - отметил Бектенов.

Он подчеркнул, что развитие нефтепереработки является одной из задач, обозначенных Президентом в недавнем Послании народу Казахстана.

Ранее модернизация трех крупнейших нефтеперерабатывающих заводов – Атырауского, Павлодарского и Шымкентского – позволила увеличить выпуск авиационного топлива с 300 до 633 тысяч тонн в год. С 2020 по 2025 годы этот показатель достиг 744 тысяч тонн, что полностью покрывает потребности отечественных авиакомпаний.

Олжас Бектенов отметил, что в перспективе новые мощности по производству авиакеросина позволят также удовлетворить спрос иностранных транзитных авиаперевозчиков, который сегодня обеспечивается за счет импорта.

Проект строительства нового завода находится на контроле у правительства и профильного министерства.

дорожник
дорожник
Чем советский НПЗ на 43 километре не устраивал?
22.10.2025, 18:49
fox1167
fox1167
Бла-бла-бла! Раскатали губы! Деньги по карманам --- это Да!
22.10.2025, 13:00
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Какой там мини-шмини, стройте уже нормальный последнего поколения. Деньги всегда есть, в крайнем случае у ШАЛа в долг попросите.
22.10.2025, 12:47
Стройте сразу на 43 км. на месте разворованного Мангистауского НПЗ. Там и месторождение Дунга рядом и аэропорт
22.10.2025, 11:17
kotkaz
kotkaz
у нас же есть миниНПЗ. Сейчас его конфисковали в доход государства. Запускайте...
22.10.2025, 11:06
