Мангистауская область войдёт в число регионов-доноров Казахстана

Сегодня, 22 октября, на пленарном заседании Мажилиса Парламента заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин заявил, что Мангистауская область в ближайшее время войдёт в число регионов-доноров Казахстана, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: архив Lada.kz

Отвечая на вопрос депутата о динамике роста числа регионов-доноров, Серик Жумангарин сообщил, что по итогам текущего года большинство регионов демонстрирует перевыполнение доходной части бюджета более чем на 2 триллиона тенге.

Одновременно с увеличением доходов растут и расходы, страна большая. Исторически регионы развивались по-разному. Чтобы стать регионом-донором – это достаточно длительный процесс, но мы, честно говоря, не форсируем эти события, - отметил Серик Жумангарин.

Он уточнил, что к трем регионам-донорам – Атырауской области, Алматы и Астане – с 2028 года добавится Мангистауская область, а Павлодарская выйдет на уровень самодостаточности.

По его словам, основное внимание уделяется повышению бюджетной самостоятельности регионов.

Субвенция, которую мы доводим, покрывает разницу между текущими потребностями региона и его собственными доходами. Все стабильные налоги, включая акцизы, переданы на местный уровень. Поэтому развитие регионов зависит от эффективности работы местных исполнительных органов и их способности развивать налоговую базу, - отметил он.

Для справки

Регион-донор – регион, который не получает дотации из центра на выравнивание бюджетной обеспеченности.