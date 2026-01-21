Пять нарушений, за которые казахстанских водителей отправят на пересдачу экзамена

В Казахстане вступили в силу строгие правила, которые могут лишить водителей возможности управлять автомобилем до тех пор, пока они не пройдут повторный экзамен по теории ПДД. Эксперты считают, что это мера не только для наказания, но и для профилактики аварий и повышения дисциплины на дорогах, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Фото: astana.gov.kz

Права не забирают сразу, но экзамен обязателен

Если водитель совершает одно из «опасных» повторных нарушений, его права не изымают мгновенно. Однако уплата штрафа сопровождается постановлением о необходимости пересдать теоретический экзамен. Сделать это нужно в течение двух месяцев.

Если время упущено, решением суда водительское удостоверение аннулируется, и получать права придётся заново — как по теории, так и по практическому вождению.

Пять нарушений, за которые отправят на пересдачу

В Административном кодексе Казахстана перечислены пять случаев, когда повторное нарушение автоматически приводит к переэкзаменовке:

Выезд на перекрёсток при заторе

Согласно части 4 статьи 594 КоАП РК, повторный в течение года выезд на перекрёсток или пересечение дороги в ситуации затора, который мешает движению автомобилей в поперечном направлении, карается штрафом 7 МРП (30 275 тенге).

Специалисты отмечают, что это очень частое нарушение в крупных городах и связано с игнорированием так называемой «вафельной» разметки. Движение по тротуарам, обочинам или колоннам

Часть 4 статьи 596 предусматривает наказание за повторное движение по пешеходным дорожкам, тротуарам, обочинам, а также за неправильное расположение автомобиля на проезжей части, встречный разъезд или пересечение организованной колонны (транспортной или пешей).

Штраф — 13 МРП. Непредоставление преимущества спецтранспорту

В соответствии с частью 2 статьи 598, если водитель повторно не уступает дорогу спецтранспорту с включёнными проблесковыми маячками и сиреной, предусмотрено наказание в виде 40 МРП или обязательных общественных работ на 20 часов. Проезд на запрещающий сигнал светофора

Часть 2 статьи 599 охватывает повторный проезд на красный свет или на запрещающий жест регулировщика. Нарушение карается штрафом 15 МРП. Непредоставление преимущества пешеходам и другим участникам движения

Согласно части 2 статьи 600, повторное игнорирование правил при движении в отношении пешеходов или других участников дорожного движения (кроме спецтранспорта) также грозит штрафом 15 МРП.

Почему важно соблюдать правила

Новые меры направлены на повышение ответственности водителей и снижение числа ДТП. Даже если нарушение кажется «малозначительным», повторное игнорирование правил может привести к серьёзным последствиям: лишению права управлять автомобилем и необходимости пересдачи экзамена.

Эксперты советуют водителям внимательно следить за соблюдением ПДД, особенно в городских условиях, где поток транспорта плотный, а штрафы — ощутимые.