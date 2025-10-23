18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
23.10.2025, 10:02

В морской пехоте Казахстана служит самый высокий солдат

Общество 0 3 561 Ольга Максимова

У рядового морской пехоты регионального командования «Запад» Алишера Назымбека рост составляет 209 сантиметров, и это самый высокий военнослужащий в истории Вооруженных сил Казахстана, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы Актауского гарнизона
Фото пресс-службы Актауского гарнизона

Алишер родом из посёлка Далабай Жаркаинского района Акмолинской области. В семье Назымбек шестеро детей. Необычные физические данные он унаследовал от деда по материнской линии. Алишер всегда выделялся среди сверстников  сначала в школе, затем в колледже, а теперь и в армии.

До призыва он окончил Кокшетауский высший многопрофильный колледж гражданской защиты по специальности «Пожарная безопасность». С юных лет занимался спортом  волейболом и кикбоксингом, неоднократно представлял колледж на республиканских соревнованиях, где проявил не только отличную физическую подготовку, но и силу характера.

По словам самого военнослужащего, решение служить в армии он принял осознанно.

Я с детства мечтал попасть в морскую пехоту. Знал, что сюда строгий отбор, но, благодаря спорту, уверен, что справлюсь. После службы хочу поступить в военное училище и стать офицером. А ещё надеюсь попасть в роту почетного караула  с моим ростом, думаю, возьмут, - рассказал Алишер Назымбек.

В бригаде морской пехоты служат самые выносливые и физически подготовленные призывники. Ранее здесь уже проходили службу военнослужащие-великаны: Денис Балюк (208 см) и Азат Мухамеджанов (204 см). Теперь новый рекорд принадлежит Алишеру Назымбеку самому высокому солдату в истории Вооруженных сил Казахстана.

 

