В морской пехоте Казахстана служит самый высокий солдат

У рядового морской пехоты регионального командования «Запад» Алишера Назымбека рост составляет 209 сантиметров, и это самый высокий военнослужащий в истории Вооруженных сил Казахстана, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы Актауского гарнизона

Алишер родом из посёлка Далабай Жаркаинского района Акмолинской области. В семье Назымбек шестеро детей. Необычные физические данные он унаследовал от деда по материнской линии. Алишер всегда выделялся среди сверстников – сначала в школе, затем в колледже, а теперь и в армии.

До призыва он окончил Кокшетауский высший многопрофильный колледж гражданской защиты по специальности «Пожарная безопасность». С юных лет занимался спортом – волейболом и кикбоксингом, неоднократно представлял колледж на республиканских соревнованиях, где проявил не только отличную физическую подготовку, но и силу характера.

По словам самого военнослужащего, решение служить в армии он принял осознанно.

Я с детства мечтал попасть в морскую пехоту. Знал, что сюда строгий отбор, но, благодаря спорту, уверен, что справлюсь. После службы хочу поступить в военное училище и стать офицером. А ещё надеюсь попасть в роту почетного караула – с моим ростом, думаю, возьмут, - рассказал Алишер Назымбек.

В бригаде морской пехоты служат самые выносливые и физически подготовленные призывники. Ранее здесь уже проходили службу военнослужащие-великаны: Денис Балюк (208 см) и Азат Мухамеджанов (204 см). Теперь новый рекорд принадлежит Алишеру Назымбеку – самому высокому солдату в истории Вооруженных сил Казахстана.