В Актау умерла глава медколледжа «Меридиан» Майя Ханчевская

Майя Ханчевская. Фото предоставлено родственниками

О безвременной кончине Майи Ханчевской сообщили родственники усопшей.

С глубоким сожалением и болью в сердце сообщаем о безвременной кончине генерального директора медицинского колледжа «Меридиан» Майи Ханчевской. Майя Захидовна посвятила свою жизнь развитию медицинского образования, воспитанию молодых специалистов и укреплению системы профессионального обучения. Её труд, доброта и преданность делу навсегда останутся в памяти коллег, студентов и всех, кто знал её лично, - говорится в сообщении.

Прощание с Майей Захидовной состоится 24 октября с 12:30 до 13:00 часов в прощальном зале морга в 26 микрорайоне. После этого состоится отпевание в церкви.

Поминальный обед пройдёт в 15:00 часов в ресторане «Глобус» (2 этаж) в 3А микрорайоне.

Родные, коллеги и близкие, а также редакция Lada.kz выражают глубокую скорбь и соболезнования в связи с невосполнимой утратой.