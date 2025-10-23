Житель Бейнеу попал под суд за выброшенный на вокзале бычок

Қазақ тіліне аудару

Мужчина выбросил окурок на территории железнодорожного вокзала станции Бейнеу, за что попал под суд, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: istockphoto.com

Полицейские составили на мужчину административный протокол за то, что он выбросил окурок на перроне железнодорожного вокзала.

Материалы направили в Бейнеуский районный суд. В ходе судебного разбирательства нарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном.

За загрязнение мест общего пользования (часть 1 статьи 434-2 КоАП РК) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 10 МРП (39 320 тенге) либо привлечения к общественным работам на срок до 40 часов.

Постановлением суда мужчина признан виновным и оштрафован на 39 320 тенге.

