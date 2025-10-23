Житель Бейнеу попал под суд за выброшенный на вокзале бычок

Мужчина выбросил окурок на территории железнодорожного вокзала станции Бейнеу, за что попал под суд, передает Lada.kz.
Полицейские составили на мужчину административный протокол за то, что он выбросил окурок на перроне железнодорожного вокзала.
Материалы направили в Бейнеуский районный суд. В ходе судебного разбирательства нарушитель признал свою вину и раскаялся в содеянном.
За загрязнение мест общего пользования (часть 1 статьи 434-2 КоАП РК) предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 10 МРП (39 320 тенге) либо привлечения к общественным работам на срок до 40 часов.
Постановлением суда мужчина признан виновным и оштрафован на 39 320 тенге.
Ранее Lada.kz рассказывала о том, грозит ли жителям Актау штраф за выброс крупногабаритного и строительного мусора. Подробнее по ссылке.
Комментарии0 комментарий(ев)