В Мангистау проживают два человека с именем Казахстан

В Мангистауской области живут два человека, чье имя полностью совпадает с названием страны. Один из них рассказал, как получил такое необычное имя, передает Lada.kz .

Казахстан Жузбаев с супругой. Фото предоставлено семьей Жузбаевых

Казахстан Жузбаев родился и вырос в селе Шебир Мангистауского района. Как сообщает региональный Центр общественных коммуникаций, имя свое он получил благодаря курьезной истории с дедом.

Имя мне дал дед. В то время один мужчина собирался назвать своего сына Мангистау. Тогда дед сказал ему: «Если ты назовёшь сына Мангистау, то я своего назову Казахстан», и сдержал слово. Люди, услышав моё имя, всегда удивляются и улыбаются. А я радуюсь этому, ведь носить имя своей страны – большая честь, - рассказал Казахстан Жузбаев.

По его словам, с необычным именем в жизни часто происходили забавные и добрые истории. Сам он воспринимает его не как редкость, а как символ особой ответственности и любви к Родине.

Казахстан Жузбаев всю жизнь посвятил честному труду: занимался животноводством, затем многие годы работал в компании «Каражанбасмунай». Воспитал трёх дочерей и сына. Сегодня 68-летний тезка страны на заслуженном отдыхе, радуется внукам и семейному благополучию.

Еще один житель Мангистауской области с именем Казахстан проживает в Жанаозене.