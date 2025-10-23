В Актау строят дополнительные полосы для правого поворота

Қазақ тіліне аудару

В областном центре обустраивают несколько дополнительных полос для правого поворота. Таким образом власти хотят разгрузить автомобильные дороги, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

Съезды вправо появятся в 6, 12, 28 и 31 микрорайонах.

По данным пресс-службы Актауского городского акимата, коммунальные службы ведут подготовку и переносят инженерные сети – линии электроснабжения, теплоснабжения, водопровода и связи.

Также формируется основание для дальнейшего строительства дороги.

Идет подготовка перед началом дорожного строительства. Перенос инженерных сетей требует определённого времени. После завершения проекта ожидается значительное улучшение дорожного движения. Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам, - сообщил Азамат Койчибаев, специалист Актауского городского отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Напомним, ранее сообщалось об открытии дополнительного правого съезда на перекрестке возле ресторана «Palazzo» в 29 микрорайоне.