Новые ангары для пожарных машин появились в Мангистау

В Мангистауской области ввели в эксплуатацию шесть новых ангаров для пожарной техники. Они обеспечат боевую готовность техники и повысят оперативность действий спасателей, передает Lada.kz .

Фото: ДЧС МО

Ангары построили в Актау, Жанаозене и Форт-Шевченко, в районных центрах Мунайлинского и Бейнеуского районов, а также в селе Жетыбай.

Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, в регионе функционируют девять общих пожарных частей, три специализированные и один пожарный пост.

Спасатели оснащены пожарно-техническим оборудованием более чем на 80%, и почти вся эта техника – новая.

В этом году закуплено 18 единиц техники, в том числе автомобили повышенной проходимости для помощи застрявшим в грязи автомобилистом и пересечения труднопроходимой местности.

Напомним, в конце декабря 2024 года спасатели получили пять новых автомобилей Skoda Kodiaq и один внедорожник «Трэкол». По информации министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана, такое обновление техники позволит значительно повысить оперативность и эффективность работы спасательных служб региона, особенно в условиях труднодоступных и удаленных территорий.