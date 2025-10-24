В Мангистау будут увеличивать количество камер и внедрять ИИ в систему «Сергек»

Қазақ тіліне аудару

Для обеспечения безопасности населения в регионе ведется процесс внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в платформу «Sergek Group». Благодаря ей в регионе появятся камеры, способные распознавать нарушителей и преступников, находящихся в бегах. Об этом Lada.kz сообщил Сагындык Аяганов, начальник департамента полиции Мангистауской области.

Фото: Центр общественных коммуникаций Мангистауской области

По словам Сагындыка Аяганова, полицейские будут увеличивать количество камер каждый год. Всё это делается ради безопасности населения.

В настоящее время количество преступлений снизилось на 16-15,7%. Мы работаем круглосуточно. Наши сотрудники анализируют и усиливают группы в районах, где наблюдается высокий уровень преступности, включая мошенничество и другие виды преступлений. Благодаря этой работе и усилению профилактики преступность значительно снизилась. Именно поэтому Мангистауская область становится самым безопасным регионом. Наша главная цель и мечта – сделать его самым безопасным в стране, - сказал главный полицейский региона.

В частности, по его данным, количество особо тяжких преступлений уменьшилось на 73,7%, тяжких – на 8,1%, число убийств сократилось на 50%, изнасилований – на 9,1%, краж – на 43,8%, фактов мошенничества – на 14,8%, случаев хулиганства – на 16,9%. Все инциденты, связанные с убийствами, изнасилованиями, разбойными нападениями, грабежами и угонами автомобилей, по словам Сагындыка Аяганова, полностью раскрыты. Общий показатель раскрываемости преступлений улучшился на 2,9%.

Этот год объявлен министром внутренних дел «Годом профилактики», в связи с чем работа в этом направлении была усилена. В результате количество преступлений, совершённых в общественных местах, снизилось на 11,7%, уличных преступлений – на 5,4%, преступлений с участием несовершеннолетних – на 24,2%, - отметил Сагындык Аяганов.

В регионе продолжается борьба с наркопреступностью, отметил главный полицейский региона. На текущий момент из незаконного оборота изъято более 390 килограммов наркотических веществ, из них около четырех килограммов синтетических наркотиков.