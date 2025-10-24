Казахстан планирует поставить на Каспий паромы большей грузоподъемности

Қазақ тіліне аудару

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев выступил на сессии «Средний коридор: от надежности к влиянию» в рамках V форума Tbilisi Silk Road Forum, передает Lada.kz со ссылкой на министерство транспорта Казахстана.

Фото Минтранспорта РК

Как сообщает ведомство, Нурлан Сауранбаев в ходе своего выступления отметил, что развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) является стратегическим приоритетом для страны и всего региона.

Министр сообщил, что Казахстан выступил с инициативой заключения Межправительственного соглашения по ТМТМ, которое закрепит единые подходы к тарифам, срокам и стандартам сервиса.

Особое внимание уделяется повышению эффективности морских перевозок по Каспию. Планируется внедрение новой паромной системы с большей грузоподъемностью, что позволит сократить время обработки грузов в портах. Это обеспечит сквозную и бесперевалочную доставку грузов до портов.

Напомним, ранее АО «НК «Қазақстан темір жолы»» временно ограничило прием экспортных зерновых грузов, направляемых в порт Актау. Подробнее по ссылке.